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Масштабный пожар во Вьетнаме: десятки погибших

Масштабный пожар во Вьетнаме: десятки погибших
Известно о минимум 13 погибших.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza во вьетнамском городе Хошимине. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

По словам и.о. директора пожарной службы города полковника Нгуена Тханя Хуонга, пострадали еще 14 человек. Отмечается, что одна женщина разбилась, выпав из окна 19-го этажа здания. На данный момент пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают не менее 5 единиц техники.

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Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жителей, всего было спасено более сотни человек. По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, там находится автопарковка. По словам очевидцев, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.
Масштабный пожар во Вьетнаме: десятки погибших

Масштабный пожар во Вьетнаме: десятки погибших

Масштабный пожар во Вьетнаме: десятки погибших

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