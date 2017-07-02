В США смертник подорвал авто на въезде в авиабазу

Автомобиль, нагруженный баллонами с пропаном взорвался на въезде на авиабазу ВВС США Трэвис в штате Калифорния. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
В результате инцидента водитель погиб на месте. Военнослужащим удалось потушить горящее техническое средство, огонь не перекинулся, никто не пострадал.
По словам источника телеканала в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и потом нарочно спровоцировал взрыв баллонов.
Источник отметил, что личность мужчины установлена, однако отказался ее называть. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. На данный момент угрозы для авиабазы нет, расследованием дела занимаются специалисты с ВВС, ФБР и правоохранительных органов.
Читайте также: В США полицейские убили серийного подрывника
База ВВС Трэвис является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там расположены около 7 тысяч военнослужащих...