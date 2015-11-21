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В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок

В Париже женщине, изображавшей из себя жертву теракта, дали срок
Она была приговорена 4,5 годам тюремного заключения.

Во Франции суд вынес приговор женщине, которая требовала компенсацию в размере 25 тысяч евро за то, что якобы в числе других стала жертвой терактов в Париже в 2015 году. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на ЛІГА.net

Согласно сообщению, она была приговорена 4,5 годам тюремного заключения.

Отмечается, что 49-летняя женщина заявляла, что находилась в концертном зале Батаклан, который атаковали террористы, убив 90 человек.
Также сказано, что ее уже трижды признавали виновной в мошенничестве по другим делам.

В феврале 2016 года женщина рассказала полиции о "пулях, свистевших мимо ушей" во время нападения, однако следователи выяснили, что она подделала квитанцию на покупку билета на концерт и другие документы, чтобы составить свое требование о компенсации.

Помимо этого говорится, что осужденная в дополнение к 25 тысяч евро, которые требовала в качестве компенсации из фонда, созданного для жертв террористических актов, она получила более 13 тысяч евро от французской службы здравоохранения.

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Вечером 13 ноября в столице Франции произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек. Взрывы и стрельба прозвучали в семи разных местах центральной части Парижа. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка Исламское государство...

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