В США на съемках блокбастера с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

37-летний пожарный из Манхэттена (США) Майкл Дэвидсон скончался в ночь на 23 марта на съемках нового блокбастера с участием всемирно известного актера Бриса Уиллиса. Потерпевший спасатель с коллегами прибыл тушить возгорание в подвале павильона.В ночь на 23 марта Майкл Дэвидсон в составе пожарного расчета из 175 человек прибыл на вызов в Гарлем (Манхэттен). Спасателям пришлось ликвидировать стремительно распространяющееся пламя из подвала съемочного павильона, где проходило производство нового голливудского блокбастера «Сиротский Бруклин» с участием именитого американского актера Брюса Уиллиса. В ходе спасательной операции Дэвидсон отравился угарным газом и получил сильные ожоги, впоследствии скончавшись в больнице. У отважного пожарного остались 4 маленькие дочки.Все участники съемочного процесса, среди которых режиссер Эдвард Нортон и непосредственно Брюс Уиллис, успели покинуть горящее здание. С соболезнованиями в адрес родных и близких Дэвидсона выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио...