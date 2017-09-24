В Челябинске веселые парни столкнули со скалы машину

Неизвестные жители Челябинска, руководствуясь хулиганскими побуждениями, жизнерадостно сбросили со скалы старый автомобиль «Жигули». Последствия необдуманной выходки свидетели опубликовали в сети.Двое неизвестных парней, смеясь и шутя, столкнули «Жигули» со скалы городского бора в Челябинске, быстро покинув место необычного происшествия, утверждают свидетели. Горожане вызвали к месту инцидента сотрудников полиции.Интернет-сообщество обеспокоено экологическими последствиями прикола неизвестных парней. Сталкивая «Жигули» со скалы, молодые люди даже не задумались, что вытекающие из аккумулятора, мотора и прочих составляющих автомобиля жидкости загрязнят воду и подвергнут опасности здоровье горожан...