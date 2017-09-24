| | В Челябинске веселые парни столкнули со скалы машину
События

В Челябинске веселые парни столкнули со скалы машину

Неизвестные жители Челябинска, руководствуясь хулиганскими побуждениями, жизнерадостно сбросили со скалы старый автомобиль «Жигули». Последствия необдуманной выходки свидетели опубликовали в сети.
В Челябинске веселые парни столкнули со скалы машину
Двое неизвестных парней, смеясь и шутя, столкнули «Жигули» со скалы городского бора в Челябинске, быстро покинув место необычного происшествия, утверждают свидетели. Горожане вызвали к месту инцидента сотрудников полиции.
В Челябинске веселые парни столкнули со скалы машину
Интернет-сообщество обеспокоено экологическими последствиями прикола неизвестных парней. Сталкивая «Жигули» со скалы, молодые люди даже не задумались, что вытекающие из аккумулятора, мотора и прочих составляющих автомобиля жидкости загрязнят воду и подвергнут опасности здоровье горожан...

Еще по теме

Во Владивостоке двое студентов сорвались со скалы, один из них погиб

Во Владивостоке двое студентов сорвались со скалы, один из них погиб

24-09-2017, 09:31
Читать
В Британии огромный кит был выброшен на скалы

В Британии огромный кит был выброшен на скалы

13-03-2017, 16:34
Читать
В Каменец-Подольском сорвалась со скалы 22-летняя киевлянка

В Каменец-Подольском сорвалась со скалы 22-летняя киевлянка

5-09-2016, 17:41
Читать
В Катав-Ивановске семилетний мальчик упал со скалы

В Катав-Ивановске семилетний мальчик упал со скалы

17-05-2016, 14:35
Читать
В Бразилии на жилые дома обрушился кусок скалы

В Бразилии на жилые дома обрушился кусок скалы

5-01-2016, 20:27
Читать
В Мариуполе «Жигули» едва не ушел под воду

В Мариуполе «Жигули» едва не ушел под воду

29-06-2014, 17:50
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail