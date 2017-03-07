На заводе \"КАМАЗа\" руку оператора затянуло в станок

На заводе "КАМАЗа" в сверлильный станок затянуло руку оператора, в связи с чем работнице переломало кости. В заготовительном цехе рукав сотрудницы попал под сверло и потянул за собой руку в направлении металлообрабатывающей машины.Как сообщают медики, переломаны кости левой руки. В ходе инцидента женщина сильно пострадала. Медицинские работники констатировали у потерпевшей открытый перелом костей на левой руке. Сейчас на месте несчастного случая находится комиссия, которая занимается расследованием для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Ранее информировалось о гибели работницы КАМАЗа в ходе несчастного случая. Тогда дочь умершей смогла отсудить у завода 150 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб...