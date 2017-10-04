Московская область стала лидером в отрасли промышленного грибоводства

сегодня в 16:00Московская область стала первой среди субъектов России по производству грибов, пишет Рамблер/Новости, цитируя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.В Минсельхозе РФ состоялась конференция «Ключевые вопросы развития и государственной поддержки промышленного производства культивируемых грибов в России», в которой приняли участие 80 человек: представители Госдумы, Совета Федерации, руководители и специалисты грибоводческих предприятий, иностранных и отечественных производителей субстратов и компоста, мицелия, оборудования, систем туманообразования и увлажнения для промышленного производства грибов, периодических изданий.«Московская область заняла первое место в рейтинге субъектов по производству грибов в России», — сказал Андрей Разин.Ранее он сообщил, что в 2018 году планируются к реализации инвестиционные проекты — две фермы по выращиванию грибов. ООО «Агро-Регион» планирует строительство комплекса по производству грибов мощностью 12,4 тысячи тонн, объем инвестиций — 1,2 миллиарда рублей. Также ООО «Агро-Регион» намерено построить компостный завод мощностью 37 тысяч тонн компоста в год, объем инвестиций — 1 миллиард рублей. Общее количество рабочих мест — около 800.(Источник: news.rambler.ru)...