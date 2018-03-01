сегодня в 15:00Джамбулат Хатуов представил Комитету данные по организации посевной, обратив внимание на то, что все работы ведутся в штатном режиме.«Мы ведем постоянный мониторинг проводимых в регионах весенне-полевых работ и оперативно откликаемся на все вопросы, возникающие у аграриев. Обеспеченность необходимыми ресурсами, в том числе кредитными средствами, находится на должном уровне и по некоторым позициям превышает показатели прошлого года», - отметил Джамбулат Хатуов.С данными о проводимых весенне-полевых работах перед сенаторами выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев.Он сообщил, что общая посевная площадь в России в 2018 году составит 80,4 млн га, что на 187,4 тыс. га больше, чем в предыдущем году. Яровой сев будет проведен на площади 53,4 млн га, при этом 31 млн га будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами. Не вызывают больших опасений и озимые культуры, которые на 94,3% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.По словам Петра Чекмарева, посевная кампания стартовала с хорошими показателями по обеспечению минеральными удобрениями, семенами. В рабочем режиме идет обеспечение сельхозпредприятий ГСМ, сельхозтехникой, их потребность осталась на уровне прошлого года.Директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко проинформировал сенаторов об объеме выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ.Минсельхоз России активно взаимодействует с кредитными организациями, осуществляющими финансирование предприятий АПК и региональными органами управления АПК российских субъектов для успешного проведения сезонных полевых сельхозработ и оказания оперативной помощи сельхозпредприятиям по обеспечению материально-техническими и финансовыми ресурсами в оптимальные агротехнические сроки.Министерством сельского хозяйства России создана Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с проведением сезонных полевых работ, куда вошли специалисты аграрного ведомства, а также представители Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минпромторга России, ФАНО России, Росгидромета, отраслевых союзов и ассоциаций.(Источник: официальный сайт Минсельхоза РФ)...