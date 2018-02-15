Россияне наращивают потребление макарон, соусов, гречки и риса

сегодня в 08:30При этом весь рынок FMCG в 2017 году продемонстрировал стагнацию -0,6% (-0,9% в 2016).На протяжении последнего года половина (51-56%) российских потребителей сокращали свои расходы на питание вне дома.Производители и ритейлеры увеличивали предложение продуктов для приготовления: количество товарных позиций пасты на полке выросло с 65 в 2016 году до 72 в 2017; специй — с 78 до 86; соусов — с 88 до 100; с 34 до 39 в растительных маслах. На фоне роста предложения заметна и тенденция к сокращению цены за одну единицу товара в пасте (с 3,4% в 2016 году до 2,3% в 2017), соусах (с +6,7% до -0,6%), растительных маслах (с +6,5% до -11,5%) и специях (с +6,6% до 2,6%). Увеличение предложения с замедлением темпов роста цен привели к увеличению интереса потребителей к домашнему приготовлению блюд.В категории пасты все популярнее становятся макароны из твердых сортов муки (доля 70,6% в натуральном выражении) — их потребление в 2017-м увеличилось на 13,9%, за аналогичный период в 2016 году рост составлял 6,6%. Спагетти, рожки, спирали, перья и вермишель стали наиболее востребованными типами макарон в 2017 году.Соусы растут в продажах на 10,1%, кетчупы — на +1,8%. Выбор покупателей в 2017 году падал на томатные кетчупы — со вкусом карри, с добавлением чеснока и просто томатный неострый кетчуп без ингредиентов, и соусы — чаще всего покупали сырный (пармезан), карбонару и грузинский соусы.Продажи пряностей и специй растут на 2,5%, растительного масла — на 0,7%, при этом сегмент смеси оливкового и подсолнечного масел уверенно наращивает продажи на 33,9% относительно 2016 года.Наряду с пастой рост продаж также отмечается в категории гречки (+25,8%**) и риса (+2,5%**). (Источник: nielsen.com)...