| | Киану Ривз стал героем смешных твитов
Социум

Киану Ривз стал героем смешных твитов

Киану Ривз стал героем смешных твитов
Образ жизни актера вызывает много шуток.
Все любят Киану Ривза. В особенности интернет. Социальные сети пестрят его изображениями и видео, где Киану сидит на лавке и размышляет о жизни, уступает место девушке в метро или помогает девочке залезть на мотоцикл, передает Киевские Ведомости со ссылкой на bigpicture.

Недавно фанаты «Матрицы» и «Джона Уика» создали отдельную страницу в твиттере, где публикуются обычные фото из жизни их кумира. Фотографии сопровождаются довольно забавными подписями о действиях Киану.

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Сейчас у страницы, созданной в марте, уже более 77 тысяч подписчиков, и мы думаем, что их число будет только расти.

Киану Ривз стал героем смешных твитов

Киану Ривз стал героем смешных твитов

Киану Ривз стал героем смешных твитов

Киану Ривз стал героем смешных твитов

Киану Ривз стал героем смешных твитов

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