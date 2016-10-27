Киану Ривз стал героем смешных твитов

Все любят Киану Ривза. В особенности интернет. Социальные сети пестрят его изображениями и видео, где Киану сидит на лавке и размышляет о жизни, уступает место девушке в метро или помогает девочке залезть на мотоцикл, передает Киевские Ведомости со ссылкой на bigpicture.
Недавно фанаты «Матрицы» и «Джона Уика» создали отдельную страницу в твиттере, где публикуются обычные фото из жизни их кумира. Фотографии сопровождаются довольно забавными подписями о действиях Киану.
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Сейчас у страницы, созданной в марте, уже более 77 тысяч подписчиков, и мы думаем, что их число будет только расти.
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