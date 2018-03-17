Сеть в восторге от катающегося на сноуборде щенка

В США маленький 2-месячный щенок стал настоящим экстремалом и освоил со своей хозяйкой сноуборд, передает Киевские Ведомости со ссылкой на mignews.com.ua.
На видео, снятом возле города Олбани, видно, как маленький пес Астон сидит на спине хозяйки в специальном рюкзачке, и с интересом оглядывается по сторонам, наслаждаясь действом.
Читайте также: В России видели "медведя", катающегося на сноуборде
По словам хозяйки щенка, Астона приобрел ее супруг, которому по состоянию здоровья нужна служебная собака. Однако пес еще очень мал, и женщина любит брать его с собой в качестве партнера по развлечениям.
...