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Социум

Сеть в восторге от катающегося на сноуборде щенка

Сеть в восторге от катающегося на сноуборде щенка
Собака наслаждается экстримом.
В США маленький 2-месячный щенок стал настоящим экстремалом и освоил со своей хозяйкой сноуборд, передает Киевские Ведомости со ссылкой на mignews.com.ua.

На видео, снятом возле города Олбани, видно, как маленький пес Астон сидит на спине хозяйки в специальном рюкзачке, и с интересом оглядывается по сторонам, наслаждаясь действом.

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По словам хозяйки щенка, Астона приобрел ее супруг, которому по состоянию здоровья нужна служебная собака. Однако пес еще очень мал, и женщина любит брать его с собой в качестве партнера по развлечениям.

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