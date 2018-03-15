В США девушка под кайфом умудрилась заказать сэндвич в тюрьме

Лизабет Ильдефонсо, женщина, в носу которой находился белый порошок, утром подъехала к зданию тюрьмы в округе Саффолк (штат Нью-Йорк), передает Киевские Ведомости со ссылкой на СобКор.
Она обратилась к охранникам с просьбой, чтобы те продали ей сэндвич.
В ответ помощница шерифа попыталась объяснить американке, что та не в фастфуде. Однако Ильдефонсо проявляла настойчивость.
Тут представительница правоохранительных органов обратила внимание на расширеннее зрачки любительницы сэндвичей. К тому же в левой ноздре виднелся след от белого порошка.
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Ильдефонсо проверили на содержание наркотиков в крови и тут же арестовали. Как выяснилось, у нее к тому же при себе не было водительских прав...