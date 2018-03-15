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Киевские Ведомости
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Социум
| «Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Социум
«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Политический юмор на злобу дня.
Предлагаем вам посмотреть свежую подборку фотожаб о современной политической ситуации, передает
Киевские Ведомости
с ссылкой на Цензор.НЕТ.
Читайте также: «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах
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