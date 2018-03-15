| | «Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Социум

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах
Политический юмор на злобу дня.

Предлагаем вам посмотреть свежую подборку фотожаб о современной политической ситуации, передает Киевские Ведомости с ссылкой на Цензор.НЕТ.

Читайте также: «Подрывающую» Раду Савченко высмеяли в фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

«Сюрреализм» Савченко высмеяли в свежих фотожабах

...

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