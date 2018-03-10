| | Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы
Социум

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы
Работы Тео Зириниса.
На протяжении нашей жизни нас окружают различные вещи. Одни из них мы любим, другие нам в чем-то помогают, а другие терпеть не можем, но они у нас лежат, потому что без них никак. Иллюстратор Тео Зиринис, известный в интернете просто как HandsOffMyDinosaur, верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная. Ну по крайней мере именно такой он изображает ее в своих смешных и очаровательных иллюстрациях, которые он наполняет забавной игрой слов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Телеграф.
Поздравление с выходом на пенсию

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Чувак, это ж тот парень из «Оно»!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"А ну вернись!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Когда заметка со списком дел не хочет заполняться.
"Я чувствую, что я часть чего-то большего"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Он интроверт"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Влюблённые суккуленты купили себе квартиру

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Нудистский пляж

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"У неё мозговой шторм"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Пол это васаби!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Я никогда не получаюсь хорошо на фотографиях"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Его спиратили!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Кто этот новенький?"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Когда-то я тоже был крутым засранцем"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Ты не пройдешь!"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Понедельник как Терминатор, всегда возвращается

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

Хорошо сыграли, но только не для мячика

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

"Я тоже очень хочу летать"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы

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"Поворачивайте назад"

Если бы вещи умели говорить: смешные комиксы


Иначе вас поджарят на палках!...

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