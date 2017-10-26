| | Шедеврально: создана реклама, на которую можно смотреть вечно
Социум

Шедеврально: создана реклама, на которую можно смотреть вечно

Шедеврально: создана реклама, на которую можно смотреть вечно
На нее ушло множество дублей.
Вы когда-нибудь видели как падает домино? Завораживающее зрелище, не правда ли? Компания Honda Cog решила привлечь к себе внимание именно этим, эффектом домино, передает Киевские Ведомости со ссылкой на from-ua.com.

Реклама компании считается настоящим шедевром. На ее создание было потрачено много сил, средств и времени. Целых 3 месяца понадобилось для съемок, а для реквизита было разобрано 3 автомобиля.

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Никакой компьютерной графики. Пришлось снимать целых 606 дублей, что бы все получилось идеально. Результат стоил всех усилий. Детали автомобиля используемые вместо костей домино заслужено получили золото на фестивале «Канские львы».

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