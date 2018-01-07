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Социум

Смешной прогноз погоды от маленького мальчика насмешил Сеть

Смешной прогноз погоды от маленького мальчика насмешил Сеть
Такого вы еще не видели.

Кардену Кортсу из Нэшвилла (штат Теннесси) в детском саду дали задание снять собственный прогноз погоды, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНИАН.

С творческим заданием мальчику помогал отец, работающий в видеопродакшене. Ролик Кортса получился таким классным, что теперь его просят записать прогноз погоды для телевидения.

Как рассказал дядя Кардена, весь март дети в саду изучали погодные явления, а финальным заданием стал прогноз погоды, который ученики должны были записать дома или в классе.

Кортс-старший помог сыну смонтировать ролик так, будто он нажимает на кнопку и перемещается из одного погодного явления в другое: ураган, снежную бурю и торнадо. Затем мальчик оказывается у своего детского сада, где уже рассказывает о погоде в Нэшвилле. Кортс даже вставил рекламу в выпуск — спонсором прогноза стали карточки с покемонами.

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После того, как ролик попал в топ сайта Reddit, телевизионная сеть WeatherNation из штата Колорадо предложила Кардену записать прогноз погоды для Денвера.

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