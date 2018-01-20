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Социум

Соцсети потешаются над названиями для нового оружия Путина

Соцсети потешаются над названиями для нового оружия Путина
Пользователи предлагают более подходящие варианты.
В сети вызвали волну шуток итоги конкурса названий для боевого оружия в России, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий пост с "оригинальными" названиями опубликовал в своем Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Так, боевой лазерный комплекс назвали "Пересвет", беспилотный подводный аппарат - "Посейдон", а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой - "Буревестник".

Пользователи тут же отреагировали на такой полет мысли победителей конкурса ироничными комментариями.

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"А где "кинжал", которым путлер пугал весь мир? или не подходит по рейтингу?", "Путлер и то ржет)", "Радость-то какая", "Еще варианты: Пенсия, ЖКХ, Социалка", "А фото Путина и Шойгу, как иллюстрация "Во мы прикололись, а эти бараны повелись". А че, ребята веселые и конкурсы интересные", - пишут они.
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