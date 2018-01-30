Стартовали продажи флагманского вседорожника Roewe RX8

Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Avtodream
«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах.
Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90.
Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5.
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