| | На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта
Экономика

На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта

На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта

23.03.2018
Рубрика: Экономика
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Крымский мост планируют запустить в эксплуатацию в мае. Сейчас строительные бригады работают на укладке нижнего слоя асфальтового покрытия.
Замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков поделился информацией по продвижению строительных работ на последнем участке эстакады, над водной гладью пролива.
Турсунбеков говорит, что в планах строителей окончить работы по укладке дорожного покрытия на эстакаде к апрелю месяцу. С его слов, асфальт лежит уже на 14 км из девятнадцати. Это уже 70% от запланированного. Барьерное заграждение устанавливается тоже довольно быстрыми темпами. Осталось установить 40% предусмотренного генпланом заградительного барьера.
На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта

Параллельно идет оснащение трассы светильниками искусственного освещения. Уже смонтировано 70% светового оснащения моста.
Строители уверены, что отдыхающие уже в новый летний сезон смогут быстрее добраться до крымских курортов...

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