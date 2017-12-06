Верховный Суд Испании принял решение об аресте Пучдемона

Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон может оказаться за решеткой. Верховный Суд Испании приял решение выдать ордер на право ареста бежавшего в Бельгию политика.По последним оперативным данным из зарубежных источников стало известно о том, что Верховный Суд Испании настоял на задержании экс-политика Каталонии. Это видно из того, что официально решение правосудия уже подписано. Карлес Пучдемон вместе со своими коллегами находится в настоящее время в Бельгии. Именно в эту страну политик сбежал после сдачи своего поста.Политического лидера подозревают в распространении сепаратизма, организации бунтов среди населения и дестабилизации спокойствия на территории Испании. Нынешнее правительство не намерено рисковать и одобряет инициативу силовиков в обезвреживании от действий оппозиционера...