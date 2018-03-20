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Политика

Николя Саркози сообщил о причинах своего ареста

Бывший президент Франции Николя Саркози в прямом телевизионном эфире выдвинул версию своего ареста, произошедшего в минувшую среду. По словам политика, его оклеветал ливийский бизнесмен Зинад Такиеддин с подачи сына зверски убитого лидера страны Муаммара Каддафи.
Николя Саркози сообщил о причинах своего ареста

После так называемой «ливийской революции», когда глава страны Каддафи был растерзан бунтовщиками, а самая экономически успешная страна в регионе практически прекратила свое существование, многие политические эксперты связывали эти события с президентом Франции Саркози. Глава Франции, получивший от Каддафи пять миллионов евро, якобы решил избавиться от нежелательного свидетеля.
Сын покойного Муаммара Саиф Каддафи, имеющий хорошие связи в политических кругах Великобритании, инициировал начало расследования против Саркози, предоставив ряд документов. Свидетелем выступает ливийский бизнесмен, который выполнял функции курьера, перевозя наличные деньги во Францию. Саркози пытается теперь запутать следствие, основываясь на разночтении дат и событий...

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