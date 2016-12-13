Надежду Савченко в зале суда арестовали на 2 месяца

Нардепа ВРУ Надежду Савченко суд постановил арестовать на 2 месяца. Ранее украинский политик Юлия Тимошенко настоятельно призвала властей отправить Надежду Савченко на психологическую реабилитацию после того, что ей пришлось пережить.Глава блока «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает против ареста обвиняемой в терроризме народного депутата ВРУ Надежды Савченко. Она уверена, что женщина просто имеет некоторые проблемы с нервной системой. Ее нужно отправить немедленно не в камеру следственного изолятора, а в центр психологической реабилитации, где работают настоящие профессионалы. Причиной таким недомоганиям является российский плен, где пробыла некоторое время Савченко, резюмирует Тимошенко.На очередном заседании суда, где рассматривалось уголовное дело относительно Надежды Савченко, было принято решение. Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога. Ранее в прессу пустили сообщение об освобождении нардепа, но затем его аннулировали...