На Сирию и Россию вброшен шквал очередных фейков

США и возглавляемая ими коалиция не могут предоставить никаких доказательств своих успехов деятельности в САР по уничтожению международных террористов. Зато им вполне доступно организовать шквал фейков на действия в регионе войск Сирии и России.Последняя фейковая новость, распространяемая западными СМИ, касается того, что международная коалиция, возглавляемая США, вновь нанесла мощные авиаудары по сирийской армии, якобы опять вторгшейся на территорию восточного берега Евфрата.Российские СМИ, приближённые к военному ведомству, незамедлительно с ним связались. Они получили информацию, что на этом направлении ни одна из сторон не вела никаких активных действий.В то же время нет опровержения и факта нанесения со стороны коалиции удара с применением авиации. Однако, как сообщают политологи, большой вопрос, почему США используют подобные силовые действия в чужом государстве, когда их никто туда официально никто не приглашал.Одновременно ряд специалистов полагают, США, чтобы сохранить своё силовое влияние в данном регионе, уже начали попытки сближения подчинённой им антиасадовской оппозиции с террористами ИГ*(запрещена в РФ), которым они ранее объявляли беспощадную войну.Что стало следствием последней бомбёжки, произведённой коалицией, и была ли она вообще, не сообщается.* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда...