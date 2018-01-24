| | На Сирию и Россию вброшен шквал очередных фейков
Политика

На Сирию и Россию вброшен шквал очередных фейков

США и возглавляемая ими коалиция не могут предоставить никаких доказательств своих успехов деятельности в САР по уничтожению международных террористов. Зато им вполне доступно организовать шквал фейков на действия в регионе войск Сирии и России.
На Сирию и Россию вброшен шквал очередных фейков


 Последняя фейковая новость, распространяемая западными СМИ, касается того, что международная коалиция, возглавляемая США, вновь нанесла мощные авиаудары по сирийской армии, якобы опять вторгшейся на территорию восточного берега Евфрата.
Российские СМИ, приближённые к военному ведомству, незамедлительно с ним связались. Они получили информацию, что на этом направлении ни одна из сторон не вела никаких активных действий.
В то же время нет опровержения и факта нанесения со стороны коалиции удара с применением авиации. Однако, как сообщают политологи, большой вопрос, почему США используют подобные силовые действия в чужом государстве, когда их никто туда официально никто не приглашал.
Одновременно ряд специалистов полагают, США, чтобы сохранить своё силовое влияние в данном регионе, уже начали попытки сближения подчинённой им антиасадовской оппозиции с террористами ИГ*(запрещена в РФ), которым они ранее объявляли беспощадную войну.
Что стало следствием последней бомбёжки, произведённой коалицией, и была ли она вообще, не сообщается.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда...

Еще по теме

В Сирии назвали число убитых коалицией США террористов

В Сирии назвали число убитых коалицией США террористов

24-01-2018, 13:45
Читать
США вновь отказались бороться против ИГИЛ вместе с Россией - Русская планет ...

США вновь отказались бороться против ИГИЛ вместе с Россией - Русская планет ...

16-11-2017, 00:11
Читать
Минобороны РФ обвиняет США в прямой поддержке ИГ в Сирии

Минобороны РФ обвиняет США в прямой поддержке ИГ в Сирии

15-11-2017, 15:30
Читать
Коалиция во главе с США обвинила Россию и Сирию в нежелании бороться с ИГ

Коалиция во главе с США обвинила Россию и Сирию в нежелании бороться с ИГ

31-08-2017, 01:15
Читать
Силы коалиции США нанесли в Сирии 17 ударов по объектам ИГИЛ

Силы коалиции США нанесли в Сирии 17 ударов по объектам ИГИЛ

26-01-2017, 20:57
Читать
Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по Сирии и Ираку

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по Сирии и Ираку

1-10-2015, 12:55
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail