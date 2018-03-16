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Политика

Дипломатические отношения между Великобританией и Россией усугубляются

Уровень накала дипломатических отношений между Россией и Англией растёт. Главный редактор политического журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов проинформировал, что это может послужить началом дипломатической войны между двумя странами. Он сообщает, что роль дипломатов в данной ситуации очень важна. Ведь их задачей является поддержание контактов между двумя сторонами.
Дипломатические отношения между Великобританией и Россией усугубляются


В пятницу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил о решениb Евросоюза отозвать на консультации посла из России. ЕС выразили свои соболезнования людям, чьи жизни находятся в опасности из-за инцидента в Солсбери. Также скоро Евросоюз вынесет свое решение по принятию санкций к России, относительно "дела Скрипаля".
Варадкар отмечает, что Ирландия в ближайшем будущем собирается рассмотреть решение касательно возможных "индивидуальных действий по отношению дипломатов России, находящихся на территории Ирландии".
Маркус Эдерер, посол ЕС, пребывающий в России, возможно, будет отозван для консультаций в Брюссель сроком на месяц...

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