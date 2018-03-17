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Политика

Вихарев заменит уволенного главу Волоколамского района Гаврилова

Вихарев заменит Гаврилова на посту. Главу Волоколамского района отправил в отставку губернатор Московской области. Причиной увольнения стало отравление школьников выбросами ТБО «Ядрово».
Вихарев заменит уволенного главу Волоколамского района Гаврилова


 Сегодня стало известно о новом главе Волоколамского района. Процедура увольнения Евгения Гаврилова стала быстрой после подписания решения Андреем Воробьевым. Имя преемника на посту руководителя Волоколамского района названо, им стал Андрей Вихарев. Он признан эффективным менеджером в органах самоуправления Подмосковья. Гаврилов уволен из-за скандала с отравлением 57 детей, которое произошло на полигоне «Ядрово».
Пятеро пострадавших ребят находятся под присмотром медиков. На данный момент ситуация на политическом поле Подмосковья должна наладиться после того, как Вихарев приступит к выполнению своих должностных обязанностей...

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