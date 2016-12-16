Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко

Сегодня, 23 марта, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко прокомментировала события по поводу лишения мандата Надежды Савченко.
«Если бы я голосовала, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не за арест», - сообщила Тимошенко.
Своим комментарием политик подчеркнула солидарность с заключенной Савченко и продемонстрировала общую позицию с депутатами Верховной Рады Украины. Политологи увидели двоякость в высказываниях Тимошенко и заподозрили ее в неискренности.
К слову, Надежда успела уже сравнить СИЗО России и Украины...