| | Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко
Политика

Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко

Лидер партии «Батькивщина» поддержала Надежду Савченко. Юлия Тимошенко 22 марта не присутствовала на заседании Верховной Рады, где приняли решение о лишении ее депутатских привилегий. Вернувшись из командировки, политик озвучила свою позицию по поводу ареста.
Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко


Сегодня, 23 марта, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко прокомментировала события по поводу лишения мандата Надежды Савченко.
«Если бы я голосовала, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не за арест», - сообщила Тимошенко.

Своим комментарием политик подчеркнула солидарность с заключенной Савченко и продемонстрировала общую позицию с депутатами Верховной Рады Украины. Политологи увидели двоякость в высказываниях Тимошенко и заподозрили ее в неискренности.
К слову, Надежда успела уже сравнить СИЗО России и Украины...

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