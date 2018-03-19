Volkswagen официально представил новое поколение Touareg

Презентация нового поколения премиального вседорожника Volkswagen Touareg состоялась в Пекине. Кроме того, немецкие машиностроители рассказали, что разрабатывают для Китая кроссовер.Основой для нового Volkswagen Touareg послужила укороченная платформа MLB Evo, на которой построены Audi Q7 и Porsche Cayenne. Автомобиль увеличился в размерах, и его габариты теперь составляют 4878х1984х1702 мм. Расстояние между осями машины равно 2895 мм. За счет нового шасси вседорожник стал на 106 кг легче предшественника.Новый Volkswagen Touareg получил широкую силовую линейку, включающую в себя трехлитровую турбодизельную установку тягой 231 или 286 л.с., бензиновый агрегат V6 объемом 3.0 литра мощностью 340 л.с., четырехлитровый мотор V8 на тяжелом топливе производительностью 421 л.с. Также кроссовер получит комбинированный агрегат, состоящий из двухлитрового TSI тягой 249 л.с. и электромотора. Суммарная мощность установки составит 367 л.с.Все моторы нового Volkswagen Touareg взаимодействуют с 8-АКПП от ZF. Автомобиль комплектуется полным приводом. Опционально для машины предусмотрены подруливающие задние колеса и пневмоподвеска. В Китае новинка появится в мае, а до России она доберется в июле.Также немцы в Пекине рассказали о новом кроссовере для Китая. Он будет построен на модульном шасси MQB. Его серийная версия дебютирует в августе...