Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

Китайскому интернет-гиганту Baidu, прозванному «аналогом Google», выдали разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине. Теперь компания сможет тестировать свои автономные машины в черте города.О том, что Baidu дали «зеленый свет» на тесты робокаров в Пекине, проинформировал портал Business Insider. По уточнению источника, теперь компания сможет испытывать свои беспилотные автомобили на 33 дорогах мегаполиса, общая протяженность которых равна 105 километрам.Руководство Baidu видит перспективным Пекин в вопросе развития беспилотного транспорта, о чем заявил вице-президент компании Чжао Чэн. По его словам, китайскую столицу можно сделать центром индустрии автономных машин, если это поддержат власти мегаполиса.До Baidu ни одной компании не удавалось получить подобное разрешение. Интернет-гигант накануне уже провел показательные заезды своих беспилотных автомобилей в районе Дасин. В прошлом году Baidu анонсировала создание фонда по развитию беспилотных автомобилей. На это компания выделит 1,5 миллиарда долларов. Также китайцы профинансируют 100 проектов, которые связаны с робокарами.Недавно в США имела место трагедия, в которой человек погиб под колесами беспилотного автомобиля. Американка пыталась в ночное время суток перейти дорогу в неположенном месте, и ее сбил автономный кроссовер Volvo, принадлежащий Uber. После инцидента сервис отказался от испытаний робокаров. Также тестирования таких машин приостановила Toyota...