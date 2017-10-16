Baidu получил разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Пекине

О том, что Baidu дали «зеленый свет» на тесты робокаров в Пекине, проинформировал портал Business Insider. По уточнению источника, теперь компания сможет испытывать свои беспилотные автомобили на 33 дорогах мегаполиса, общая протяженность которых равна 105 километрам.
Руководство Baidu видит перспективным Пекин в вопросе развития беспилотного транспорта, о чем заявил вице-президент компании Чжао Чэн. По его словам, китайскую столицу можно сделать центром индустрии автономных машин, если это поддержат власти мегаполиса.
До Baidu ни одной компании не удавалось получить подобное разрешение. Интернет-гигант накануне уже провел показательные заезды своих беспилотных автомобилей в районе Дасин. В прошлом году Baidu анонсировала создание фонда по развитию беспилотных автомобилей. На это компания выделит 1,5 миллиарда долларов. Также китайцы профинансируют 100 проектов, которые связаны с робокарами.
Недавно в США имела место трагедия, в которой человек погиб под колесами беспилотного автомобиля. Американка пыталась в ночное время суток перейти дорогу в неположенном месте, и ее сбил автономный кроссовер Volvo, принадлежащий Uber. После инцидента сервис отказался от испытаний робокаров. Также тестирования таких машин приостановила Toyota...