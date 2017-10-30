«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

В России растет количество ресурсных центров, открываемых Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ». Данные заведения позволят челнинским машиностроителям эффективнее продавать свои грузовики. Данная информация озвучена пресс-центром российского автогиганта.По словам генерального директора ТФК «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, ресурсные центры необходимы, так как они упрощают управление каналами продаж. К ним примыкают предприятия-изготовители, а также дилерские центры.Топ-менеджер пояснил, что дилерский центр может продавать технику, но у него нет возможности иметь 300-400 единиц продукции. Здесь-то и проявляется преимущество ресурсных центров, так как они способны держать в себе ассортимент, прицепную технику, спецнадстройки и так далее.«КАМАЗ» планирует на базе ресурсных центров организовывать такие мероприятия как День клиента, День открытых дверей, тест-драйв и прочее. Также РЦ будут использоваться для обучения персонала, так как производитель нуждается в высококвалифицированных работниках. В будущем ресурсные центры могут быть приспособлены для работы с различными приложениями и онлайн-сервисами по записи и мониторингу автомобиля...