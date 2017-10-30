| | «КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров
Экономика

«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров

В России растет количество ресурсных центров, открываемых Торгово-финансовой компанией «КАМАЗ». Данные заведения позволят челнинским машиностроителям эффективнее продавать свои грузовики. Данная информация озвучена пресс-центром российского автогиганта.
«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок за счет ресурсных центров


По словам генерального директора ТФК «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, ресурсные центры необходимы, так как они упрощают управление каналами продаж. К ним примыкают предприятия-изготовители, а также дилерские центры.
Топ-менеджер пояснил, что дилерский центр может продавать технику, но у него нет возможности иметь 300-400 единиц продукции. Здесь-то и проявляется преимущество ресурсных центров, так как они способны держать в себе ассортимент, прицепную технику, спецнадстройки и так далее.
«КАМАЗ» планирует на базе ресурсных центров организовывать такие мероприятия как День клиента, День открытых дверей, тест-драйв и прочее. Также РЦ будут использоваться для обучения персонала, так как производитель нуждается в высококвалифицированных работниках. В будущем ресурсные центры могут быть приспособлены для работы с различными приложениями и онлайн-сервисами по записи и мониторингу автомобиля...

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