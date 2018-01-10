| | В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу
События

В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу

В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу
Правоохранители ищут мужчину.

Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00.

Полиция оцепила школу, однако мужчину до сих пор не нашли.

"У подозреваемого с собой ружье", - сообщил представитель полиции Оулу Арто Аутио.

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Правоохранители приказали ученикам и учителям не покидать классные комнаты, пока продолжается операция...

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