В Финляндии мужчина с ружьем проник в школу

Правоохранители ищут мужчину.
Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00.
Полиция оцепила школу, однако мужчину до сих пор не нашли.
"У подозреваемого с собой ружье", - сообщил представитель полиции Оулу Арто Аутио.
Читайте также: Захват заложников во Франции: новые подробности
Правоохранители приказали ученикам и учителям не покидать классные комнаты, пока продолжается операция...