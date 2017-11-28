| | В Индии ученых шокировала «курящая» слониха
Наука

В Индии ученых шокировала «курящая» слониха

В Индии обитатели национального парка Nagarahole благодаря новейшим видеоловушкам преподносят множество сюрпризов представителям научного сообщества. Недавно ученых шокировала запечатленная камерой «курящая» слониха и вызвала волну дискуссий.
В Индии ученых шокировала «курящая» слониха

Кадры, запечатленные видеоловушкой, попали в Сеть, после чего ролик стал вирусным. Однако до этого информацию внимательно изучили зоологи и пока не пришли к единому мнению. Немолодая уже слониха запускает хобот в почву, а затем извергает изо рта клубы дыма, как курильщик со стажем. Зоологи предположили, что таким образом животное наслаждается найденным древесным углем.
                                     
Однако природу дыма, изрыгаемого слонихой, ученые до конца не выяснили. Большинство специалистов считают, что это не дым, а пепел с кусков древесного угля, который самое большое сухопутное млекопитающее выбрасывает, как ненужный компонент лакомства. Некоторые ученые не согласны со столь скоропалительным утверждением и стараются найти более интересную версию...[/media]

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