Новозеландский спутник «Звезда человечества» сошел с орбиты

Компания Rocket Lab из Новой Зеландии вывела на орбиту спутник под названием «Звезда человечества». Спутник отправили в космос еще в январе, чтобы он девять месяцев летал вокруг планеты Земля в виде звезды. Но он не смог удержаться в космосе и ушел с орбиты.На самом деле, спутник – обычный "дискошар", который не выполняет важных функций. «Звезда человечества» была достаточно большой для своего веса и почти пустой внутри.После запуска случилось непредвиденное, и шар сошел с орбиты. В скором времени спутник вернется в слои атмосферы и сгорит там навсегда.Физики предполагают, что спутник был сделан неправильно, поэтому при минимальном влиянии он поддался и изменил траекторию движения.«Звезда человечества» был единственным проектом в своем роде, больше подобных создавать разработчики не намерены...