Новозеландский спутник «Звезда человечества» сошел с орбиты

На самом деле, спутник – обычный "дискошар", который не выполняет важных функций. «Звезда человечества» была достаточно большой для своего веса и почти пустой внутри.
После запуска случилось непредвиденное, и шар сошел с орбиты. В скором времени спутник вернется в слои атмосферы и сгорит там навсегда.
Физики предполагают, что спутник был сделан неправильно, поэтому при минимальном влиянии он поддался и изменил траекторию движения.
«Звезда человечества» был единственным проектом в своем роде, больше подобных создавать разработчики не намерены...