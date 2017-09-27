Учёные зафиксировали на видео спаривание морских чертей

"Я работаю над изучением данных животных практически всю жизнь, но ничего такого ещё не встречал", - сказал Тед Питч, ихтиолог, работающий в Вашингтонском университете.

Американские эксперты из Вашингтонского института впервые смогли снять на видео ход спаривания двух рыб, которых называют удильщиками, но чаще морскими чертями.Кадры сделали в пределах Атлантического океана возле Азорских островов на глубине около километра. На кадрах видна самка по размеру в кулак, от тела которой отходят образования. Сначала кажется, что это усики. Но если приглядеться, то под ней расположился самец. Они вместе находятся в процессе спаривания.За морскими чертями следили посредством глубоководной субмарины...[/media]