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Наука

Учёные зафиксировали на видео спаривание морских чертей

Американские эксперты из Вашингтонского института впервые смогли снять на видео ход спаривания двух рыб, которых называют удильщиками, но чаще морскими чертями.
Учёные зафиксировали на видео спаривание морских чертей

Кадры сделали в пределах Атлантического океана возле Азорских островов на глубине около километра. На кадрах видна самка по размеру в кулак, от тела которой отходят образования. Сначала кажется, что это усики. Но если приглядеться, то под ней расположился самец. Они вместе находятся в процессе спаривания.
"Я работаю над изучением данных животных практически всю жизнь, но ничего такого ещё не встречал", - сказал Тед Питч, ихтиолог, работающий в Вашингтонском университете.


За морскими чертями следили посредством глубоководной субмарины...[/media]

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