Ученый рассказал о возможном инопланетном происхождении грибов

Ученые шокировали журналистов, заявив, что грибы – это представители высокоразвитой внеземной цивилизации, их якобы доставили на Землю инопланетяне. Данную теорию представил Терренс Маккен, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
Маккен заявил, что споры грибов полностью адаптированы для космических путешествий: они могут легко выжить в вакуумной среде даже при экстремально низких температурах. По своей прочности спора сопоставима с металлом. Более того, она способна отталкивать негативное космическое излучение.
Высокоразвитая цивилизация могла с легкостью изменить свою генетическую структуру и перевоплотиться в грибы, которые отличаются неприхотливостью и устойчивостью к внешним воздействиям.
Грибы, пронизывая землю, образуют масштабные сети. Грибница в некотором роде напоминает человеческий мозг: умеет собирать и обрабатывать информацию, определять своё местоположение и даже планировать некоторые моменты.
Читайте также: Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект
Примечательно, что часть информации грибы способны передавать своим потомкам. Данную особенность открыл Тосиюки Накагаки из Университета Хоккайдо...