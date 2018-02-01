Пришелец Христа: на поверхности Марса нашли необычный объект

Скотт Уоринг, известный уфолог из Тайваня, на фотографии, которую сделала космическая станция «Mars Global Surveyor», заметил голову инопланетного создания. Снимок был опубликован еще в 2004 году, но только сейчас привлек внимание публики, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Планеты.
НАСА не отрицает, что в кадр попал странный объект, похожий на инопланетянина. Скотта Уоринга удивил факт игнорирования снимка другими уфологами, ведь обычно такие вещи быстро распространяются по сети.
На фото, скорее всего, изображена древняя скульптура, отмечает тайваньский уфолог. Специалист посчитал, что её диаметр составляет около четырехсот метров. Американцы назвали находку “Пришельцем Христа”. Это натолкнуло Уоринга на мысль, что в США знают истинную природу объекта.
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Скептики уверены, что очередная находка – обычный холм, который с высоты напоминает лицо инопланетного создания. Такое раньше уже было: аппарат «Викинг-1» заснял в 1976 году иллюзию под названием “Лицо Марса”.
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