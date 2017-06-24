Ученые выяснили необычный факт о птицах

Первые птицы были слишком тяжелы для того, чтобы сесть на яйцо, не раздавив его. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Українські новини
Первые птицы откладывали яйца и покидали кладку, а если и оставались у гнезда, то скорее ради защиты яиц и птенцов, чем для того, чтобы согревать их своим теплом.
Ученые опирались на расчеты массы тела 21 вида вымерших птиц, живших в мезозойскую эру (от 250 до 24 млн. лет назад), а также на собственный расчет размера их яиц и на данные о структуре скорлупы, полученные на основе гистологического анализа окаменелостей. Минимальный диаметр яиц ученые оценили по расстоянию между тазовыми костями, которое у птиц мезозойской эры оказалось несколько меньше, чем у современных. Оценка среднего для ископаемых птиц соотношения длины и ширины яйца позволила получить представление о массе самих яиц; вместе с расчетами прочности скорлупы эти данные позволили ученым сделать вывод о том, что ископаемые птицы не могли высиживать своих птенцов; некоторые из них были на 10-30% тяжелее предельного веса, который могла выдержать скорлупа.
Если заключения специалистов по мезозойской фауне Чарльза Димина и Геральда Мэйрома верны, значит, птицы научились высиживать яйца, согревая их теплом своего тела, относительно недавно, на сотню миллионов лет позже того, как появились первые птицы.
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