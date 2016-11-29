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Наука

Ученые обнаружили в Антарктиде остатки древней цивилизации

Ученые обнаружили в Антарктиде остатки древней цивилизации
Данные объекты могут быть свидетельством существования древней цивилизации.

Исследователь Антарктиды при помощи Google Earth обнаружил на ее поверхности пирамиды, которые выше тех, которые найдены в египетской Гизе, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Grifonsoft.ru

Данные объекты могут быть свидетельством существования на самом южном континенте Земли древней цивилизации.

Исследователь-одиночка благодаря одним только снимкам с космического спутника Google Earth изучил поверхность Антарктиды и сделал удивительную находку. Оказывается, на поверхности самого юного континента нашей планеты есть образования, которые очень напоминают египетские пирамиды, хотя они и значительно выше известных древностей.

По мнению исследователя, найденные объекты могут свидетельствовать о наличии в Антарктиде следов некой древней цивилизации, которая и соорудила эти строения. Подтвердить или опровергнуть его предположения сможет только археологическая экспедиция на южный континент, которая снимет с поверхности объектов слой льда и снега для детального исследования.

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Исследователь считает, что если его предположения подтвердятся, то пирамиды в Антарктиде полностью изменят представление людей про древнюю историю нашей планеты...

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