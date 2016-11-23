| | Гройсман анонсирует "мобильную" проверку бюджетных расходов в регионах с апреля
Социум

Гройсман анонсирует "мобильную" проверку бюджетных расходов в регионах с апреля

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