Маск поддержал бойкот Facebook, удалил страницы SpaceX и Tesla

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Кличко задумался об участии в выборах президента Украины
Р’С‹С€Р»Рё СЃР°РјРё РЅР° СЃРµР±СЏ: РЎР°РІС‡РµРЅРєРѕ РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Р° В«С‚СѓРїРёРєВ» РІ В«РґРµР»Рµ РњР°Р№РґР°РЅР°В»
Р—Р°РјРјРёРЅРёСЃС‚СЂР° СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЂР°Р·РІРёС‚РёСЏ РЎС‚Р°РІСЂРѕРїРѕР»СЊСЏ РІС‹РґРІРёРЅСѓР»Рё РѕР±РІРёРЅРµРЅРёСЏ
РРєСЃС‚СЂР°СЃРµРЅСЃ Р”РјРёС‚СЂРёР№ РРІР°РЅРѕРІ РїСЂРµРґСЃРєР°Р·Р°Р» РґР°Р»СЊРЅРµР№С€СѓСЋ СЃСѓРґСЊР±Сѓ Р”РѕРЅР±Р°СЃСЃР°
Экономика
Завод «Дорожных машин» объявляет о льготном лизинге на технику
Новый Geely Emgrand GS рассекречен до премьеры
РџСЂРёРІРёРІР°С‚СЊ РЅРµР»СЊР·СЏ СЂРµРіРёСЃС‚СЂРёСЂРѕРІР°С‚СЊ
В НБУ прокомментировали темпы роста ВВП Украины
В Краснодарском крае увеличивают закладку виноградников
События
РџСЂРµСЃС‚СѓРїРЅР°СЏ РіСЂСѓРїРїР° РІС‹РјРѕРіР°С‚РµР»РµР№ Р»РёРєРІРёРґРёСЂРѕРІР°РЅР° РІ РљСЂР°СЃРЅРѕРґР°СЂРµ
Р’ РѕР±Р»Р°РєР°С… РЅР°Рґ Р¤Р»РѕСЂРёРґРѕР№ Р·Р°РјРµС‡РµРЅС‹ СЃС‚СЂР°РЅРЅС‹Рµ Р°РЅРѕРјР°Р»РёРё
РџРµРЅРёСЃ, Р·Р°СЂРѕРґС‹С€ Рё РјРѕСЂСЃРєР°СЏ СЃРІРёРЅРєР°: Р’С‹СЏСЃРЅРёР»РѕСЃСЊ, РіРґРµ РЅР°Р№С‚Рё СЃР°РјСѓСЋ СЌРєСЃС‚СЂРµРјР°Р»СЊРЅСѓСЋ РµРґСѓ
В субботу - пробное ВНО по украинскому языку
При пересечении КПП "Гнутово" у мужчины остановилось сердце
Социум
Наталья Емченко: “Прекрасная архаика – признак глубочайшего кризиса доверия”
Мустафа Найем: “О странностях парламентского быта”
Михаил Подоляк: “Послать” всех грубо и оскорбительно”
"Платим за убийства наших": на росТВ Кремль обвинили в спонсорстве войны на Донбассе
Гройсман о трудовой миграции: "Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров"
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Сумеет ли «Трактор» перевести серию с «Салаватом» в седьмой матч?
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского спринта в Тюмени
Свитолина с победы стартовала на престижном турнире в Майами
Россия - Бразилия - 0:3 Хроника матча, видео голов/Российская сборная проиграла бразильцам в рамках подготовки к ЧМ-2018
Бразилия унизила Россию на глазах переполненного стадиона в Москве: видеообзор
Шоу-Биз
РРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё СЃРїРёСЃРѕРє Р·РІРµР·Рґ СЃ СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹РјРё Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЏРјРё
Уволенные домработницы рассказали о странных привычках знаменитостей
Николь Кидман собирается подать на развод с мужем
Мария Погребняк рассказала, как отомстить бывшему
Появилась информация о новом проекте группы Spice Girls
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РЈС‡РµРЅС‹Рµ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё, РїРѕС‡РµРјСѓ СѓС…СѓРґС€Р°РµС‚СЃСЏ РїР°РјСЏС‚СЊ
РЈС‡РµРЅС‹Рµ: РќР°Р№РґРµРЅ РЅР°РґРµР¶РЅС‹Р№ СЃРїРѕСЃРѕР± Р·Р°С‰РёС‚С‹ РѕС‚ СЂР°РєР°
Xiaomi представила новые недорогие наушники
РџРѕР»РёС†РёСЏ СЂР°Р·Р±Р»РѕРєРёСЂСѓРµС‚ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅС‹ РїР°Р»СЊС†Р°РјРё РјРµСЂС‚РІРµС†РѕРІ
РРєСЃРїРµСЂС‚С‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СЃР°РјСѓСЋ РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅСѓСЋ СЃРµРєСЃ-РёРіСЂСѓС€РєСѓ
Авто
Стали известны характеристики новой версии Opel Corsa
Эксперт составил рейтинг поддержанных внедорожников до 10 тысяч долларов
Составлен рейтинг автомобилей с самым низким расходом бензина
Volkswagen представил в Пекине четыре новых кроссовера
РќР°Р·РІР°РЅС‹ СЃР°РјС‹Рµ РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹Рµ РѕРїС†РёРё РґР»СЏ Р»СЋРєСЃРѕРІС‹С… Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№ РІ Р РѕСЃСЃРёРё
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Наталья Емченко: “Прекрасная архаика – признак глубочайшего кризиса доверия”
Социум
Сегодня, 05:20
Мустафа Найем: “О странностях парламентского быта”
Социум
Сегодня, 05:20
Михаил Подоляк: “Послать” всех грубо и оскорбительно”
Социум
Сегодня, 05:20
"Платим за убийства наших": на росТВ Кремль обвинили в спонсорстве войны на Донбассе
Социум
Сегодня, 05:20
Гройсман о трудовой миграции: "Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров"
Социум
Сегодня, 05:20
Киевские Ведомости
|
Социум
| Маск поддержал бойкот Facebook, удалил страницы SpaceX и Tesla
Социум
Маск поддержал бойкот Facebook, удалил страницы SpaceX и Tesla
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/mask-udalil-akkauny-tesla-i-spacex-iz-facebook_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Маск удалил аккауны Tesla и SpaceX из Facebook
Вчера, 22:00
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/ilon-mask-udalil-stranicy-tesla-i-spacex-v-facebook-posle-skandala_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX в Facebook после скандала
Сегодня, 00:35
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/tesla-i-spacex-prisoedinilis-k-boykotu-facebook_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Tesla и SpaceX присоединились к бойкоту Facebook
Сегодня, 01:55
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-01/glava-tesla-i-spacex-ilon-mask-nazval-lyubimye-kompyuternye-igry_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал любимые компьютерные игры
11-01-2017, 01:07
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости - Русская планета
31-08-2017, 20:50
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/glava-tesla-motors-i-spacex-vystupil-protiv-ukaza-trampa-o-bezhencah_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Глава Tesla Motors и SpaceX выступил против указа Трампа о беженцах
8-02-2017, 04:11
Читать
Социум
Сегодня, 05:20
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail