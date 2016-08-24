| | Гройсман о трудовой миграции: "Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров"
Социум

Гройсман о трудовой миграции: "Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров"

Еще по теме

Гройсман говорит, что работа есть – не хватает достойных кадров

Гройсман говорит, что работа есть – не хватает достойных кадров

24-08-2016, 10:09
Читать
Высшее образование не требуется каждому украинцу, – Гройсман

Высшее образование не требуется каждому украинцу, – Гройсман

1-09-2017, 14:06
Читать
В НБУ ожидают спад волны трудовой миграции из Украины

В НБУ ожидают спад волны трудовой миграции из Украины

28-02-2018, 11:07
Читать
Азербайджан хочет упростить жизнь своим трудовым мигрантам

Азербайджан хочет упростить жизнь своим трудовым мигрантам

23-04-2014, 17:15
Читать
ВРУ приняла законопроект «О внешней трудовой миграции»

ВРУ приняла законопроект «О внешней трудовой миграции»

5-11-2015, 20:01
Читать
Голодец указала условие, которое прекратит выезд квалифицированных кадров з ...

Голодец указала условие, которое прекратит выезд квалифицированных кадров з ...

12-01-2017, 11:39
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail