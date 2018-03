Пятые сутки в Караганде разыскивают пропавшего врача-анестезиолога

[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml, [/img]

Ђƒенис вышел во двор примерно около 15.00. ќн сказал, что хочет побыть во дворе. я в это врем€ прилегла, так как чувствовала недомогание из-за простуды. ƒенис был немного расстроен. ƒело в том, что у нас накануне коммунальщики отрезали трубу холодного водоснабжени€. ≈ще у него не завелс€ автомобиль. ќн переживал, наверное, что мы с детьми маленькими ездим мытьс€ то туда, то сюдаЕ огда € вышла за ним во двор, его там не было. —осед показал мне в каком направлении он ушел. я села в машину и поехала в этом направлении. Ќо его нигде не былої, Ч рассказала супруга пропавшего јсем –омашкова.ѕо словам супруги, ƒенис никогда раньше не уходил из дома и не имел привычки пропадать. ќн вполне серьезный чело век и работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из городских клиник. ” них с јсем растут трое детей: старшему уже четырнадцать лет, среднему три годика, а самому младшему всего семь мес€цев.Ђя подала за€вление в полицию 21 марта. –одственники, его брать€, уже объездили все окрестности нашего дома. ћы живем в ћихайловке, в частном секторе возле стадиона и птичьего рынка. ≈го нигде нет. я боюсь, что он мог где-нибудь поскользнутьс€, упасть и отключитьс€. ѕоэтому прошу всех неравнодушных граждан, если кто-нибудь увидит его, сообщите пожалуйста намї, Ч добавила јсем.¬нимание!ѕропал-(а)! Ќе забывайте ставь ? благодар€ вашему лайку человек может вернутьс€ домой!#–озыск#Rina.KZ. #караганда #город_мечты#волонтЄры_а#караганлы#розыск_казахстан #караганда #павлодар #семей #устькаман #алматы #щучинск #акколь #талдыкорган #жезказган #риддер #петропавловск #павлодар #актау #балхаш #темиртау #город #семь€#помогите_найти #непройдите #помогите #волонтеры #караганды #rina_kzA post shared by ¬олонтеры араганды Rina.KZ (@volontery_karagandy_rina.kz) on Mar 23, 2018 at 6:07am PDT¬о врем€ загрузки произошла ошибка.ѕоисками ƒениса –омашкова также занимаютс€ волонтеры Rina.kz. ќни расклеивают ориентировки с фотографией пропавшего, и собираю людей дл€ активных поисков.Ђ нам обратилась супруга пропавшего. —ейчас мы занимаемс€ распространением ориентировки на него. јктивно идет сбор на оклейку ориентировок, завтра будет охвачен город, ёго-¬осток, ѕришахтинск, “емиртау. Ѕудем наде€тьс€ на свидетелей. ƒумаю завтра же после оклейки начнем собирать людей дл€ активных поисков, начнем с того места, где он пропалї, Ч отметила волонтер »рина Ѕорзаковска€. ћежду тем, пропавший не имел при себе ни документов, ни сотового телефона. Ќо при нем была крупна€ сумма денег. ќн был одет в фирменную фуфайку сине-зеленого цвета и серую в€заную шапку. –ост пропавшего 176 сантиметров, волосы темные, глаза темно-карие, среднего телосложени€, имеет шрам от аппендицита. ¬сем кто располагает какой-либо информацией звонить по номерам: +7 708 975 82 75; +7 708 352 64 60...