Пятые сутки в Караганде разыскивают пропавшего врача-анестезиолога

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«Денис вышел во двор примерно около 15.00. Он сказал, что хочет побыть во дворе. Я в это время прилегла, так как чувствовала недомогание из-за простуды. Денис был немного расстроен. Дело в том, что у нас накануне коммунальщики отрезали трубу холодного водоснабжения. Еще у него не завелся автомобиль. Он переживал, наверное, что мы с детьми маленькими ездим мыться то туда, то сюда… Когда я вышла за ним во двор, его там не было. Сосед показал мне в каком направлении он ушел. Я села в машину и поехала в этом направлении. Но его нигде не было», — рассказала супруга пропавшего Асем Ромашкова.По словам супруги, Денис никогда раньше не уходил из дома и не имел привычки пропадать. Он вполне серьезный чело век и работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из городских клиник. У них с Асем растут трое детей: старшему уже четырнадцать лет, среднему три годика, а самому младшему всего семь месяцев.«Я подала заявление в полицию 21 марта. Родственники, его братья, уже объездили все окрестности нашего дома. Мы живем в Михайловке, в частном секторе возле стадиона и птичьего рынка. Его нигде нет. Я боюсь, что он мог где-нибудь поскользнуться, упасть и отключиться. Поэтому прошу всех неравнодушных граждан, если кто-нибудь увидит его, сообщите пожалуйста нам», — добавила Асем.Внимание!Пропал-(а)! Не забывайте ставь ? благодаря вашему лайку человек может вернуться домой!#Розыск#Rina.KZ. #караганда #город_мечты#волонтёры_а#караганлы#розыск_казахстан #караганда #павлодар #семей #устькаман #алматы #щучинск #акколь #талдыкорган #жезказган #риддер #петропавловск #павлодар #актау #балхаш #темиртау #город #семья#помогите_найти #непройдите #помогите #волонтеры #караганды #rina_kzA post shared by Волонтеры Караганды Rina.KZ (@volontery_karagandy_rina.kz) on Mar 23, 2018 at 6:07am PDTВо время загрузки произошла ошибка.Поисками Дениса Ромашкова также занимаются волонтеры Rina.kz. Они расклеивают ориентировки с фотографией пропавшего, и собираю людей для активных поисков.«К нам обратилась супруга пропавшего. Сейчас мы занимаемся распространением ориентировки на него. Активно идет сбор на оклейку ориентировок, завтра будет охвачен город, Юго-Восток, Пришахтинск, Темиртау. Будем надеяться на свидетелей. Думаю завтра же после оклейки начнем собирать людей для активных поисков, начнем с того места, где он пропал», — отметила волонтер Ирина Борзаковская. Между тем, пропавший не имел при себе ни документов, ни сотового телефона. Но при нем была крупная сумма денег. Он был одет в фирменную фуфайку сине-зеленого цвета и серую вязаную шапку. Рост пропавшего 176 сантиметров, волосы темные, глаза темно-карие, среднего телосложения, имеет шрам от аппендицита. Всем кто располагает какой-либо информацией звонить по номерам: +7 708 975 82 75; +7 708 352 64 60...