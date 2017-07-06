Четверо заключенных отравились насмерть в Костанайской области

В Костанайской области от отравления органическим растворителем скончались четверо осужденных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КУИС МВД РК.ЧП зарегистрировано 20 марта в учреждении средней безопасности УК-161/4 пос. Кушмурун. В вечернее время осужденные, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление.Бригадой скорой медицинской помощи все осужденные были незамедлительно вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района.Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось.Вчера, 23 марта, один из отравившихся из реанимации был переведен в специальную медицинскую палату. Еще трое осужденных, по состоянию на 24 марта, еще находятся в реанимационном отделении.Факты смерти осужденных зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, сотрудниками ОВД Аулиекольского района проводится досудебное расследование.Комитетом УИС МВД по данному факту проводится служебное расследование...