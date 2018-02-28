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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Сенатор рассказала "Первому каналу" историю о зверски изнасилованной девочке в Донбассе
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Кличко задумался об участии в выборах президента Украины
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Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1
Jaguar Land Rover и BlackBerry договорились о сотрудничестве
Новый Mercedes-Benz GLB замечен без камуфляжа
В лондонском офисе Cambridge Analytica начался обыск
NYT: Uber испытывал проблемы с беспилотными автомобилями еще до аварии в Аризоне
События
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Больше, чем в прошлом году: Трамп одобрил оказание Украине крупной военной помощи
США провели очередную разведку у берегов Крыма: опубликована карта
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Четверо заключенных отравились насмерть в Костанайской области
Социум
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Мустафа Найем: “О странностях парламентского быта”
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Киевские Ведомости
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События
| Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле
События
Очевидцы сообщили о массовом ДТП в Гомеле
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Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
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