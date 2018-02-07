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Экономика

Новый Mercedes-Benz GLB замечен без камуфляжа

На страницах американского автомобильного портала AutoEvolution появились первые шпионские фото без камуфляжа нового кроссовера Mercedes-Benz GLB, который называют «Бэби-Гелендваген». Отмечается, что речь идет о прототипе, предназначенном для краш-тестов.
Новый Mercedes-Benz GLB замечен без камуфляжа


Запечатлённый на фото внедорожник Mercedes-Benz GLB получил полностью оранжевый кузов, а оптика модели закрашена в аналогичный цвет, что характерно для макетов, предназначенных для заводских краш-тестов. Новинка примечательная большими и угловатыми колесными арками, а также рельефным капотом.
Официальной информации о новом Mercedes-Benz GLB пока нет, но инсайдеры сообщают, что внедорожник спроектирован на модульной платформе MFA, которая также лежит в основе нового поколения хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. Обе модели разделят линейку двигателей и стиль отделки салона.
Ранее сообщалось, что новый Mercedes-Benz GLB получит множество сходств с Mercedes-Benz G-Class, но все же новинка больше похожа на GLS. Ранее разработчики обещали оснастить модель просторным салоном, а также «проворностью» A-Class. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2018 года...

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