Jaguar Land Rover и BlackBerry договорились о сотрудничестве

Британский машиностроительный гигант Jaguar Land Rover и канадская телекоммуникационная компания BlackBerry договорились о сотрудничестве. Соглашение рассчитано на несколько лет. В проекте задействована отдельная группа инженеров.Jaguar Land Rover и BlackBerry будут вместе разрабатывать электронику для автомобилей. Первым детищем данного сотрудничества станет информационно-развлекательный комплекс следующей генерации.Основой для совместных разработок Jaguar Land Rover и BlackBerry станет операционная система QNX. Также в проекте будет задействован комплекс безопасности и защиты данных Certicom, созданный специалистами канадской компании.Сейчас автомобили британской группы Jaguar Land Rover оснащаются мультимедийной установкой InControl. Данная система разрабатывалась британскими специалистами совместно с экспертами из Индии, контролируемыми совладельцами автопроизводителя.Ранее мультимедийную систему с технологиями компании BlackBerry представил американский автогигант Ford. Комплекс получил название SYNC 3, и разработан на базе ОС QNX...