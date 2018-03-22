Jaguar Land Rover и BlackBerry договорились о сотрудничестве

Jaguar Land Rover и BlackBerry будут вместе разрабатывать электронику для автомобилей. Первым детищем данного сотрудничества станет информационно-развлекательный комплекс следующей генерации.
Основой для совместных разработок Jaguar Land Rover и BlackBerry станет операционная система QNX. Также в проекте будет задействован комплекс безопасности и защиты данных Certicom, созданный специалистами канадской компании.
Сейчас автомобили британской группы Jaguar Land Rover оснащаются мультимедийной установкой InControl. Данная система разрабатывалась британскими специалистами совместно с экспертами из Индии, контролируемыми совладельцами автопроизводителя.
Ранее мультимедийную систему с технологиями компании BlackBerry представил американский автогигант Ford. Комплекс получил название SYNC 3, и разработан на базе ОС QNX...