Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

Заезд состоялся на трассе Гран-при Австралии. Гонку запечатлели на видео, и оно уже собирает просмотры на YouTube. Управление болидом Mazda MX-5 доверили профессиональному дрифтеру Мэд Майку, принимающему участие в программе поддержки спортсменов команды Red Bull.
Болид Mazda MX-5, задействованный в заезде, имеет в моторном отсеке роторный агрегат PPRE 26B с двойной турбиной Garrett GTX40. Максимальная мощность достигается силовой установкой при низком давлении нагнетателей.
Съемки дрифт-заезда проводились на трассе, которая примет первый этап Формулы-1 в нынешнем году. Гонка в Мельбурне запланирована на 25 марта...[/media]