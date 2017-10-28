Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1

В Австралии состоялся дрифт-заезд, в котором принял участие пилот команды Формулы-1 Red Bull Дэниэл Риккардо. Спортсмен находился на пассажирском месте в гоночном болиде Mazda MX-5, оснащенном 1032-сильным агрегатом.Заезд состоялся на трассе Гран-при Австралии. Гонку запечатлели на видео, и оно уже собирает просмотры на YouTube. Управление болидом Mazda MX-5 доверили профессиональному дрифтеру Мэд Майку, принимающему участие в программе поддержки спортсменов команды Red Bull.Болид Mazda MX-5, задействованный в заезде, имеет в моторном отсеке роторный агрегат PPRE 26B с двойной турбиной Garrett GTX40. Максимальная мощность достигается силовой установкой при низком давлении нагнетателей.Съемки дрифт-заезда проводились на трассе, которая примет первый этап Формулы-1 в нынешнем году. Гонка в Мельбурне запланирована на 25 марта...[/media]