¬ четверг, 22 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ¬¬— —Ўј RQ-4B совершил новый разведывательный полет вблизи побережь€ оккупированного рыма, а также линии разграничени€ на ƒонбассе.Ќа это указывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает »нтерфакс-"краина.ќтмечаетс€, что беспилотник совершил длительный полет над линией от западной оконечности рыма вдоль его юго-западного и южного побережь€, а также российского побережь€ раснодарского кра€ вплоть до —очи. Ћетательный аппарат проделал данный маршрут не менее шести раз.–анее этот же беспилотник приближалс€ к оккупированным территори€м ƒонбасса.ќтмечаетс€, что данный ЅѕЋј имеет возможность разведывательной де€тельности до 200 км вглубь территории.14 hours on - 53,000ft over Greece, returning to NAS Sigonella...