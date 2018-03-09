| | США провели очередную разведку у берегов Крыма: опубликована карта
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США провели очередную разведку у берегов Крыма: опубликована карта

суббота, 24 марта 2018, 00:17
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В четверг, 22 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B совершил новый разведывательный полет вблизи побережья оккупированного Крыма, а также линии разграничения на Донбассе.
На это указывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что беспилотник совершил длительный полет над линией от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также российского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Летательный аппарат проделал данный маршрут не менее шести раз.
Ранее этот же беспилотник приближался к оккупированным территориям Донбасса.
Отмечается, что данный БПЛА имеет возможность разведывательной деятельности до 200 км вглубь территории.
14 hours on - 53,000ft over Greece, returning to NAS Sigonella...

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