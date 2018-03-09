США провели очередную разведку у берегов Крыма: опубликована карта

суббота, 24 марта 2018, 00:17Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ четверг, 22 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B совершил новый разведывательный полет вблизи побережья оккупированного Крыма, а также линии разграничения на Донбассе.На это указывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс-Украина.Отмечается, что беспилотник совершил длительный полет над линией от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также российского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Летательный аппарат проделал данный маршрут не менее шести раз.Ранее этот же беспилотник приближался к оккупированным территориям Донбасса.Отмечается, что данный БПЛА имеет возможность разведывательной деятельности до 200 км вглубь территории.14 hours on - 53,000ft over Greece, returning to NAS Sigonella...