Больше, чем в прошлом году: Трамп одобрил оказание Украине крупной военной помощи

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Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнования на 2018 фискальный год, которым определяется сумма помощи для Украины.
Об этом сообщает Голос Америки.
Ранее Трамп заявил, что планирует ветировать документ, так как в законе не упомянуты более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, а пограничная стена с Мексикой не профинансирована в полном объеме.
Документ состоит из 2232 страниц и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов.
В нем увеличено финансирование на поддержку Украины. Помощь будет составлять 620,7 миллиона долларов. Эта сумма превышает прошлогоднюю смету.
Пентагону выделяется 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долл больше ассигнования 2017 года. Средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки вооруженным силам Украины (подготовка военнослужащих, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение). Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.
Помощь Украине по линии Госдепа США и причастных агентств определен в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн превышает соответствующие расходы прошлого года.
Как сообщал "Апостроф", ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 ракет и 37 пусковых установок противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн. долларов...