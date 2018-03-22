Больше, чем в прошлом году: Трамп одобрил оказание Украине крупной военной помощи

пятница, 23 марта 2018, 22:57Поделитьсяпереглянути новину українськоюПрезидент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнования на 2018 фискальный год, которым определяется сумма помощи для Украины.Об этом сообщает Голос Америки.Ранее Трамп заявил, что планирует ветировать документ, так как в законе не упомянуты более 800 тысяч получателей программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, а пограничная стена с Мексикой не профинансирована в полном объеме.Документ состоит из 2232 страниц и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов.В нем увеличено финансирование на поддержку Украины. Помощь будет составлять 620,7 миллиона долларов. Эта сумма превышает прошлогоднюю смету.Пентагону выделяется 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долл больше ассигнования 2017 года. Средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки вооруженным силам Украины (подготовка военнослужащих, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение). Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.Помощь Украине по линии Госдепа США и причастных агентств определен в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн превышает соответствующие расходы прошлого года.Как сообщал "Апостроф", ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 ракет и 37 пусковых установок противотанковых комплексов Javelin на сумму 47 млн. долларов...