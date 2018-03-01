| | Пятиместный Lexus LX 570 оценили в 4,8 миллиона рублей
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Пятиместный Lexus LX 570 оценили в 4,8 миллиона рублей

Lexus
Lexus LX
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Премиальная японская марка Lexus огласила американские цены пятиместного флагманского внедорожника LX. В США автомобиль доступен в модификации Lexus LX 570, по минимальной цене от $85 380 (не включая налог за доставку), что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 4 875 000 рублей.
Пятиместный Lexus LX 570 оценили в 4,8 миллиона рублей

Пятиместный внедорожник Lexus LX 570
Lexus
Двухрядный внедорожник Lexus LX 570 предлагается на американском рынке в шести различных цветовых решениях: Eminent White Pearl, Satin Cashmere Metallic beige, Atomic Silver, Nebula Gray Pearl, Black Onyx и Nightfall Mica blue. Для интерьера роскошного автомобиля предусмотрено два варианта отделки.

Напомним, официальная премьера пятиместного внедорожника Lexus LX 570 состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе-2017. Автомобиль предлагается только с двумя рядами кресел. В таком исполнении автомобиль рассчитан на перевозку большего количества багажа.

В оснащение пятиместного внедорожника Lexus LX 570 входит множество «превосходных» функций, включая светодиодную оптику, адаптивный круиз-контроль, навигацию и так далее. Питание обеспечивает двигатель 5.7 V8, генерирующий 383 лошадиные силы и 546 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».
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