| | Из окна самолета в Техасе сняли треугольный НЛО
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Из окна самолета в Техасе сняли треугольный НЛО

Из окна самолета в Техасе сняли треугольный НЛО
Подобные случаи возникают в последнее время всё чаще.

Заметим, что пассажиры авиалайнеров стали часто снимать на видеокамеры смартфонов НЛО: то ли активность пришельцев увеличилась, то ли их интерес к подобным полетам возрос с их стороны, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.

Вот и пассажиры одной из американских авиакомпаний, пролетая над штатом Техас, сняли НЛО в виде огромного пылающего треугольника. Причем автор данного видеоролика, попавшего на канал «UFOmania — правда там» видеохостинга YouTube, снимал далеко не НЛО, а красивый восход солнца, который с борта авиалайнера действительно поражает воображение.

Получается что загадочный объект в небе попал в объектив чисто случайно. Возможно, его никто бы и не заметил, а вот камера выхватила, то есть объективно сняла все, что попадало в ее объектив. И только потом, когда уже просматривал видео с солнечной панорамой, автор понял, что снял НЛО.

Уфологи высоко оценили данный видеоролик, который, с одной стороны, может служить дополнительным доказательством того, что инопланетяне постоянно летают где-то рядом, а с другой – показывает НЛО в каком-то необычном ракурсе. Правда, не все пользователи Интернет согласились с тем, что на видео непременно попал корабль пришельцев.

Это, по их мнению, мог быть и земной летательный аппарат, например, секретный самолет TR-3 «Black Manta», который просто «горел» в лучах восходящего солнца, отчего казался пламенным НЛО.

Впрочем, заметим, что никаких официальных данных о существовании «Black Manta» нет. Некоторые конспирологи утверждают, что если бы у Пентагона был на вооружении такой самолет, то американские военные давно бы утерли им нос России, как сделали когда-то с атомной бомбой, сбросив парочку на японские города Хиросиму и Нагасаки в устрашение Советского Союза.

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Но этого не происходит. А потому загадочный треугольный летательный аппарат, якобы созданный американцами, вполне может быть инопланетного происхождения.

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